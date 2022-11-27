Власти Пскова заявили о попытках беспилотников НАТО нарушить госграницу

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) НАТО были замечены при попытке незаконно пересечь российскую границу в Псковской области. Об этом в субботу, 26 ноября, рассказал губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

По его словам, еще до начала специальной операции по защите Донбасса к территориям РФ приближались иностранные беспилотники, а с течением времени такие инциденты стали происходить гораздо чаще. Ведерников напомнил, что два из трех государств, с которыми делит границу Псковская область, — Эстония и Латвия — входят в блок НАТО.

«Сегодня любят рассказывать о том, как альянс стремился к мирному сосуществованию с нами <...> Псковская область тоже неоднократно подвергалась такой натовской политике «добрососедства», — отметил губернатор.

Также он упомянул о территориальных претензиях соседей. В частности, о массовой выдаче паспортов Евросоюза жителям приграничных районов.

Ранее, 24 ноября, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские ПВО сбили пять БПЛА в Черном море и в районе Севастополя. Накануне глава Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что в городе сбили два беспилотника. Позднее он сообщил, что эти дроны пытались атаковать Балаклавскую тепловую электростанцию (ТЭС).

Ранее, 11 ноября, появилась информация о появлении разведывательного беспилотника США недалеко от Крыма. Отмечалось, что дрон взлетел из итальянской Сицилии, прошел над Грецией и Болгарией и стал барражировать над Черным морем.

До этого американский разведывательный БПЛА засекли у Крыма 30 октября. Аппарат RQ-4B Global Hawk находился в нейтральном воздушном пространстве над Черным морем и длительное время кружил над Крымом.

А накануне близ российского региона был замечен другой американский разведывательный беспилотник — Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk.

Россия проводит специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса с 24 февраля. Ситуация там значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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