Езду на самокатах запретят на некоторых улицах Москвы с 1 марта 2023 года

На улицах Москвы с разрешенной скоростью движения более 80 км/ч запретят поездки на самокатах с 1 марта 2023 года. Об этом в субботу, 26 ноября, заявил замруководителя дептранса Алексей Митяев.

«Такие зоны будут специально выделены на карте, там нельзя будет совершать поездку, чтобы движение было комфортным и безопасным», — приводит его слова агентство городских новостей «Москва».

Он пояснил, что такие зоны будут выделяться специальными табличками. Обсуждение с ГИБДД по этому поводу уже началось, подчеркнул Митяев.

«Основная задача — это внедрить все нововведения до начала сезона, чтобы с 1 марта они уже действовали», — рассказал он.

Днем ранее Митяев заявил, что для электросамокатов появятся специальные таблички, которые будут предписывать правила проезда по тому или иному объекту инфраструктуры.

7 октября правительство России утвердило внесенные изменения в ПДД, которые в том числе коснутся и передвижения на электросамокатах и гироскутерах. По новым правилам перемещаться на них можно не быстрее 25 км/ч, а масса такого электротранспорта, на котором разрешается передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна превышать 35 кг.

Также на электросамокатах любой массы будет разрешено ездить по правому краю дорог. Делать это смогут лица старше 14 лет там, где максимальная скорость движения ограничена 60 км/ч, а также разрешено движение велосипедистов. Изменения в ПДД вступят в силу с 1 марта 2023 года.