Правительство России утвердило изменения в ПДД для электросамокатов

Правительство России утвердило внесенные изменения в Правила дорожного движения (ПДД), которые, в том числе, коснутся и передвижения на электросамокатах и гироскутерах. Об этом 7 октября сообщает сайт кабмина.

«Правительство утвердило изменения в Правила дорожного движения (ПДД), которые касаются в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах, а также новых дорожных знаков и парковок», — указано в сообщении.

В тексте документа говорится, что теперь электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса, а также другие аналогичные устройства получают особый статус — средства индивидуальной мобильности. По новым правилам, перемещаться на них можно не быстрее 25 км/ч, а масса такого электротранспорта, на котором разрешается передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна превышать 35 кг.

Ранее, 5 октября, в пресс-службе МВД РФ сообщили о том, что ведомством было предложено скорректировать перечень необходимых документов кандидатам в водители для сдачи экзаменов на право управления автомобилем и получения национальных водительских удостоверений.

До этого, 21 сентября, в пресс-службе компании «Трушеринг» рассказали «Известиям» о том, что количество прокатных электросамокатов в РФ в предстоящем весенне-летнем сезоне 2023 года может вырасти как минимум на 50%.

12 сентября Управление столичного ГИБДД сообщило о том, что за восемь месяцев 2022 года в Москве зарегистрировано 143 аварии с участием граждан на электросамокатах, где один человек погиб, а еще 148 — пострадали.

В начале августа Научный центр безопасности дорожного движения МВД России сообщал, что за первые шесть месяцев 2022 года в РФ произошло 370 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе с самокатами. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число подобных аварий выросло на 174%, а число погибших — на 100%.