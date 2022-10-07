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Изменения в ПДД в отношении электросамокатов вступят в силу весной 2023 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Изменения в Правилах дорожного движения (ПДД), которые будут влиять, в том числе, на электросамокаты и гироскуторы, вступят в силу с марта 2023 года. Об этом 7 октября говорится в опубликованном документе.

«Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2023 года», — сообщается в публикации.

Ранее 7 октября правительство России утвердило внесенные изменения в ПДД, которые, в том числе, коснутся и передвижения на электросамокатах и гироскутерах. По новым правилам, перемещаться на них можно не быстрее 25 км/ч, а масса такого электротранспорта, на котором разрешается передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна превышать 35 кг.

До этого, 12 сентября, Управление столичного ГИБДД сообщило о том, что за восемь месяцев 2022 года в Москве зарегистрировано 143 аварии с участием граждан на электросамокатах, где один человек погиб, а еще 148 — пострадали.

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