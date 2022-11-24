Дорожные знаки для электросамокатов появятся в Москве в 2023 году, сообщил замруководителя столичного департамента транспорта Алексей Митяев.

«Для электросамокатов появятся специальные таблички, которые будут предписывать правила проезда по тому или иному объекту инфраструктуры», — рассказал он журналистам.

Как сообщил в четверг руководитель департамента транспорта столицы Максим Ликсутов, в 2022 году в Москве было совершено рекордное количество поездок на электросамокатах — 26,3 млн. Это, по его словам, в три раза больше, чем в 2021 году.

7 октября правительство России утвердило внесенные изменения в ПДД, которые в том числе коснутся и передвижения на электросамокатах и гироскутерах. По новым правилам перемещаться на них можно не быстрее 25 км/ч, а масса такого электротранспорта, на котором разрешается передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна превышать 35 кг.

Также на электросамокатах любой массы будет разрешено ездить по правому краю дорог. Делать это смогут лица старше 14 лет там, где максимальная скорость движения ограничена 60 км/ч, а также разрешено движение велосипедистов. Изменения в ПДД вступят в силу с 1 марта 2023 года.