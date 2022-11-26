Советский памятник-танк демонтировали в Хмельницком на Украине

В украинском городе Хмельницкий демонтировали советский памятник-танк, стоявший в городе более 40 лет. Как сообщил 26 ноября мэр Хмельницкого Александр Симчишин, экспонат направили в музей.

«Танк демонтировали... Утилизировать, резать его никто не будет. Сейчас будет на хранении, дальше будет экспонироваться в музее», — указал градоначальник в своем Telegram-канале.

По словам Симчишина, танк в своем роде является уникальным историческим экспонатом, которого больше нет нигде в мире, поэтому он будет находиться в музее и напоминать Украине о ее «оккупационном прошлом». При этом ранее городские власти заявляли, что не будут демонтировать танк, поскольку он «не советский, а украинский».

Памятник-танк Т-34 был установлен в 1967 году на пересечении улиц Свободы и Проскуровской рядом с домом офицеров. Его водрузили в честь воинских частей, которые освобождали город от немецко-фашистских захватчиков.

Ранее, 25 ноября, стало известно, что вандалы осквернили памятник русскому поэту Александру Пушкину в Полтаве. Глава Полтавского городского совета Александр Мамай после заседания сессии сообщил, что надписи на памятнике смоют.

В тот же день сообщалось, что памятник императрице Екатерине II в Одессе после демонтажа планируется отправить на временное хранение на склад коммунального предприятия, которое занимается местными кладбищами.

За день до этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что городской совет Одессы принял решение демонтировать памятник Екатерине II. Он также добавил, что в горсовете приняли решение о переносе и памятника русскому полководцу Александру Суворову, который был дважды за месяц осквернен неизвестными. Куда именно будут перенесены скульптуры, не уточняется.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.