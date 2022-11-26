«Соллерс» запустила производство новых моделей легких грузовиков в Елабуге

Российская автомобилестроительная группа «Соллерс» начала выпуск легких коммерческих грузовиков (LCV) «Атлант» и «Арго» под собственным одноименным брендом. Производство начато на мощностях бывшего совместного предприятия с американским автоконцерном Ford в Елабуге республики Татарстан, сообщает 26 ноября «РИА Новости».

Грузовик «Атлант» полной массой от 2,5 т до 4,2 т будет оснащен дизельным двигателем 139 л.с. или 150 л.с. экологического класса Евро 5. «Арго» представляет собою компактный автомобиль бескапотной компоновки массой от 2,5 т до 3,5 т для перевозок внутри города. Он может оснащаться дизельным двигателем мощностью 130 л.с. или бензиновым на 147 л.с. класса Евро 5.

В церемонии запуска производства приняли участие вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, президент Татарстана Рустам Минниханов, а также глава совета директоров «Соллерс» Адиль Ширинов.

Ранее, 14 ноября, сообщалось, что «Соллерс» планирует локализовать в России производство турбозидельного мотора объемом 2,5 л и мощностью 150 л.с. Компания планирует сделать ставку на производство малотоннажных фургонов китайской марки JAC, модель X200, а также на более крупный фургон Sunray.

Тогда же стало известно, что автозавод «Мазда Соллерс» начнет свою работу во II квартале 2023 года. Предприятие сохранило свою привлекательность для инвесторов после того, как 10 ноября стало известно, что японская автомобилестроительная корпорация Mazda Motor прекращает деятельность в России и передала долю в совместном предприятии во Владивостоке «Соллерс Авто».

До этого, 28 октября, сообщалось, что в основе моделей «Соллерс» после ухода Ford будут лежать фургоны китайского автопроизводителя JAC. Аналитики считают, что мощности предприятия позволяют выпускать примерно 10–12 тыс. фургонов в год. При необходимости объем производства может увеличиться до 20 тыс. машин ежегодно.

23 ноября автозавод «Москвич» также запустил серийное производство кроссоверов «Москвич-3». К 2025 году предприятие планирует выпустить 120 тыс. автомобилей. На первом этапе, который продлится с ноября по декабрь 2022 года, планируется оснастить производство необходимым оборудованием и выпустить 600 машин, в том числе 200 электромобилей.