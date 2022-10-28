Эксперты спрогнозировали развитие Sollers после выхода Ford

Компания Ford приняла решение окончательно покинуть российский рынок. Концерн продает свою долю в совместном предприятии с Sollers, на котором собирались фургоны Transit. В «Соллерсе» уже нашли замену этим машинам: в конце года компания запустит производство новых моделей LCV. Что это будут за автомобили и каковы их рыночные перспективы, разбирались «Известия».

По данным источника «Известий», в основе моделей Sollers будет лежать фургон китайского автопроизводителя JAC Sunray.

«У JAC достаточно неплохие коммерческие модели. Возможности предприятия в Елабуге позволяют производить автомобили высокого качества. Если компании удастся сохранить приемлемую цену, то новые модели от Sollers могут стать серьезными конкурентами «Газелям», — рассказал независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

Мощности предприятия позволяют выпускать примерно 10–12 тыс. фургонов в год. При необходимости объем производства может увеличиться до 20 тыс. машин ежегодно, добавил он.

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Дважды в одну дверь: Ford снова ушел из России