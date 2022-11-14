Стали известны сроки начала работы бывшего завода Mazda во Владивостоке
Автозавод «Мазда Соллерс» начнет свою работу во II квартале 2023 года. Об этом 14 ноября сообщило правительство Приморского края.
«Мазда Соллерс» продолжает выплачивать сотрудникам заработную плату в полном объеме. Предприятие сохранило свою привлекательность для инвесторов и готовится запустить новую производственную линию уже во втором квартале 2023 года», — говорится в сообщении краевого правительства о нынешнем положении дел на предприятии и о ближайшем будущем.
По словам зампредседателя правительства Приморья Николая Стецко, для успешного экономического будущего проекта есть объективные экономические предпосылки, в том числе выгодное расположение вблизи ключевых логистических точек и активный спрос на производимую продукцию.
10 ноября стало известно, что японская автомобилестроительная корпорация Mazda Motor прекращает деятельность в России и передала долю в совместном предприятии во Владивостоке «Соллерс Авто». Сумма сделки была символической — €1. Аналитики подсчитали, что с уходом бренда с российского рынка Mazda Motor понесет убыток в размере $82 млн (примерно 5 млрд рублей). Mazda в 2012 году приступила к производству во Владивостоке своих автомобилей в рамках совместного предприятия с компанией Sollers. На заводе собирали кроссоверы CX-5, CX-9 и седан Mazda 6. На фоне санкций против РФ поставки необходимых для выпуска машин деталей и узлов были разорваны.