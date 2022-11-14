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Компания «Соллерс» намерена наладить выпуск современного турбодизеля

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Фото: «Соллерс»
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«Соллерс» планирует локализовать в России производство турбозидельного мотора объемом 2,5 л и мощностью 150 л.с. Об этом 14 ноября сообщил портал Quto.

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Компания «Соллерс» планирует сделать ставку на производство малотоннажных фургонов китайской марки JAC, модель X200, а также на более крупный фургон Sunray.

В планах «Соллерса» значится и локализация двигателя для JAC X200 и JAC Sunray. Обе модели оснащаются двухлитровым турбодизелем, но для более крупной машины, Sunray, в Китае недавно стал доступен новый мотор — 2,5-литровый D25TCIF1, он отвечает требованиям экологического стандарта Евро-6. Отдача новинки прежняя, 150 л.с., но максимальный крутящий момент двигателя заметно выше — 400 против 355 Нм.

По оценке Quto, российская компания ведет переговоры и с другими производителями силовых дизельных агрегатов. Окончательного решения, какой силовой агрегат будет выпускаться на бывшем моторном заводе Ford, пока не принято. Специалисты полагают, что выбор наддувного дизельного мотора подбирается таким образом, чтобы использовать его не только для комплектования коммерческих автомобилях JAC, но и внедорожников марки «УАЗ».

28 октября стало известно, что в основе моделей «Соллерс» после ухода Ford будут лежать фургоны китайского автопроизводителя JAC. Аналитики считают, что мощности предприятия позволяют выпускать примерно 10–12 тыс. фургонов в год. При необходимости объем производства может увеличиться до 20 тыс. машин ежегодно.

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