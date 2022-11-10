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Mazda объявила об уходе из России

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Японская автомобилестроительная корпорация Mazda Motor прекращает деятельность в России и намерена передать долю в совместном предприятии во Владивостоке «Соллерс Авто». Об этом 10 ноября сообщило агентство ТАСС.

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«Компания приняла решение о передаче всей своей доли участия в ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» в пользу ПАО «Соллерс» — нашего партнера по совместному предприятию. 24 октября 2022 года мы подписали соглашение о передаче доли», — отметили в автоконцерне.

Сумма сделки была символической — €1.

Аналитики подсчитали, что с уходом бренда с российского рынка Mazda Motor понесет убыток в размере $82 млн (примерно 5 млрд рублей).

Mazda в 2012 году стала выпускать во Владивостоке свои автомобили в рамках совместного предприятия с компанией Sollers. На заводе собирали кроссоверы CX-5, CX-9 и седан Mazda 6. На фоне санкций против РФ поставки необходимых для выпуска машин деталей и узлов были разорваны.

В «Соллерс» в беседе с «РИА Новости» подтвердили факт сделки. Там уточнили, что на нее уже получено разрешение ФАС и правительственной комиссии. Уточняется, что старт производства новых моделей автомобилей на площадке запланирован на 2023 год.

9 ноября стало известно, что японская компания Isuzu, производитель пикапов и грузовиков, приняла решение уйти из России. Производитель приостановил производство на заводе в Ульяновске в марте 2022 года. Логистические проблемы вынудили компанию задуматься о том, чтобы покинуть российский рынок, поскольку перспективы восстановления работы предприятия остаются неопределенными.

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