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Isuzu задумала уйти из России

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Компания Isuzu, японский производитель грузовиков, решила уйти из России, о чем представители марки заявили на пресс-конференции в Японии. Об этом 9 ноября сообщило агентство Kyodo.

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Компания Isuzu, производящая грузовики и пикапы, заявила в рамках пресс-конференции, посвященной результатам текущего финансового года, что рассматривает возможность ухода из России.

Производитель приостановил производство на заводе в Ульяновске в марте 2022 года, уточняет «Прайм». Логистические проблемы вынудили компанию задуматься о том, чтобы покинуть российский рынок, поскольку перспективы восстановления работы предприятия остаются неопределенными.

Isuzu начала производство автомобилей в Ульяновской области в 2007 году. Объем производства в России составлял около 1% от общемирового.

В 2021 году в Ульяновске было выпущено 3,7 тыс. автомобилей, в 2022 году планировалось увеличить производство на 50%, однако весной 2022-го российское подразделение АО «Исузу Рус» приостановило выпуск машин. Автоконцерн занимался в России производством пикапов, грузовиков и спецтехники.

4 октября в Isuzu сообщили, что компания рассматривает возможность продолжить бизнес в России. Одной из возможных причин прекращения производства является затруднительная доставка комплектующих, указывали в компании.

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