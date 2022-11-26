Илон Маск задумался о создании собственного смартфона
Маск заявил, что может выпустить смартфон собственного производства. Заявление опубликовано в его соцсетях. Это произойдет, если компании Apple и Google уберут заблокированный в РФ Twitter из фирменных магазинов приложений, передает телеканал «Известия». С предложением сделать свой гаджет к Маску обратилась пользовательница соцсети. Предприниматель надеется, что это не произойдет, но готов к изменениям.
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