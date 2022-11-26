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Илон Маск задумался о создании собственного смартфона

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Маск заявил, что может выпустить смартфон собственного производства. Заявление опубликовано в его соцсетях. Это произойдет, если компании Apple и Google уберут заблокированный в РФ Twitter из фирменных магазинов приложений, передает телеканал «Известия». С предложением сделать свой гаджет к Маску обратилась пользовательница соцсети. Предприниматель надеется, что это не произойдет, но готов к изменениям.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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