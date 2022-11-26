Сборная Сербии вывесила в раздевалке флаг с Косово в составе страны

Сборная Сербии по футболу вывесила в раздевалке флаг с самопровозглашенным Косово в составе страны. Об этом 26 ноября сообщила косовская футбольная федерация.

На флаге сербской сборной, кроме очертаний территории страны и государственного герба, также расположены надписи «Капитуляции не будет» и «Не сдаваться!».

В Футбольной федерации Косово данный поступок назвали «шовинистическим актом» и призвали FIFA наказать сербскую федерацию футбола. Организация подчеркнула, что самопровозглашенная республика является полноправным членом FIFA.

Данный инцидент произошел накануне в ходе матча первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Тогда сборная Бразилии одержала победу над Сербией, игра завершилась со счетом 2:0.

Ранее, 24 ноября, глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Сербия и Косово пришли к согласию по вопросу использования автомобильных номеров. Белград согласился остановить выдачу номерных знаков с названиями городов Косово, а Приштина — не выписывать штрафы водителям транспортных средств с сербскими номерами.

До этого, 21 ноября, президент Сербии Александр Вучич заявил, что обстановка в Косове и Метохии находится на грани столкновений. Он отметил, что власти самопровозглашенной республики отправили спецназ МВД на населенный сербами север края.

31 июля на границе Сербии и Косово произошло обострение ситуации после того, как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.