Бразилия обыграла Сербию в матче ЧМ-2022 по футболу в Катаре
Сборная Бразилии одержала победу над Сербией в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.
Встреча группы G прошла в четверг, 24 ноября, на Национальном стадионе в Лусаиле и завершилась со счетом 2:0.
В составе победителей дубль оформил Ришарлисон. Первый успешный удар футболист реализовал на 62-й минуте, а позже, на 73-й, забил второй мяч через себя.
По итогам игры Бразилия с тремя очками разделила первое место в турнирной таблице с Швейцарией, Камерун и Сербия пока остаются без достижений.
28 ноября в рамках второго тура сборная Бразилии сыграет с Швейцарией, а Сербия — с Камеруном.
Ранее в этот день стало известно, что Португалия обошла команду Ганы со счетом 3:2 на групповом этапе чемпионата.
Церемония открытия ЧМ-2022 состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в катарском городе Эль-Хаур. На поле прошел парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира. Игры чемпионата 2022 года будут проводиться до 18 декабря в пяти городах на восьми стадионах Катара.