Гол Роналду с пенальти помог сборной Португалии обыграть Гану в матче ЧМ-2022

Сборная Португалии обыграла команду Ганы в матче первого тура группового этапа ЧМ-2022 со счетом 3:2.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду реализовал пенальти на 65-й минуте матча, таким образом открыв счет игры.

Голы забили также Жоау Феликс и Рафаэл Леау. В команде Ганы отличились Андре Айю и Осман Букари.

Как отмечает «Газета.Ru», Роналду стал первым футболистом в истории, забившим на пяти чемпионатах мира. До этого он отличился на чемпионатах 2006, 2010, 2014 и 2018 годов.

Таким образом, Португалия набрала три очка и вышла на первое место в группе H, у Ганы же пока ноль очков.

В следующим туре Португалия сыграет в матче с Уругваем 28 ноября.

Днем ранее сборная Бельгии обыграла команду Канады в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Церемония открытия ЧМ-2022 состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в катарском городе Эль-Хаур. На поле прошел парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира.