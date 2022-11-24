Сборная Бельгии обыграла Канаду на ЧМ-2022 по футболу

Сборная Бельгии обыграла команду Канады в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Победный гол забил в конце первого тайма нападающий Миши Батшуайи.

Сборная Канады могла бы открыть счет в матче, но в начале первого тайма нападающий Альфонсо Дэвис не смог реализовать пенальти, сообщает «Спорт-Экспресс».

По результатам игрового дня в группе F лидирует Бельгия, набравшая три очка, сборные Марокко и Хорватии заработали по одному очку, на последнем месте находится Канада, на счету которой 0 очков.

Сборная Бельгии проведет следующий матч 27 ноября против Марокко, а канадцы в этот же день встретятся с Хорватией.

Ранее в этот же день Сборная Испании со счетом 7:0 обыграла сборную Коста-Рики во втором матче группы Е.

Также сборная Японии со счетом 2:1 одержала победу над сборной Германии.

Церемония открытия ЧМ-2022 состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в катарском городе Эль-Хаур. На поле прошел парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира.

По итогам отборочных соревнований ЧМ-2022 среди европейских команд сборная России заняла второе место и должна была сыграть в плей-офф за право попасть на чемпионат. Однако в феврале ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от своих соревнований на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, из-за чего россияне пропустили «стыки» и не смогли квалифицироваться на ЧМ-2022.