Боррель сообщил о прогрессе в переговорах между Сербией и Косово

Сербия и Косово пришли к согласию по вопросу использования автомобильных номеров. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

«Рад сообщить, что главные переговорщики Косово и Сербии при содействии ЕС договорились о мерах, чтобы избежать дальнейшей эскалации и полностью сосредоточиться на предложениях по нормализации отношений», — написал он в своем Twitter.

Отмечается, что Белград согласился остановить выдачу номерных знаков с названиями городов Косово, а Приштина — не выписывать штрафы водителям транспортных средств с сербскими номерами. По словам Борреля, обсуждение следующих шагов по урегулированию конфликта стартует в ближайшие дни.

Накануне стало известно, что власти Косово удовлетворили просьбу США и отложили введение штрафов за выданные властями Сербии автомобильные номера на 48 часов.

21 ноября в Брюсселе прошел очередной раунд переговоров между президентом Сербии Александром Вучичем и премьером самопровозглашенной республики Косово Альбином Курти. Также в мероприятии участвовали представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и спецпредставитель ЕС по Западным Балканам Мирослав Лайчак.

Делегаты, в числе прочего, планировали разрешить конфликт с номерными знаками, после того как в Кососво начали штрафовать тех, кто использует сербские автомобильные номера и не ставит местные. Тем не менее, к концу встречи стороны не достигли никаких договоренностей.

Позже в этот день сербский лидер заявил, что обстановка в Косово и Метохии находится на грани столкновений. По его словам, власти самопровозглашенной Республики отправили спецназ МВД на населенный сербами север края.

7 ноября президент Сербии обсудил ситуацию в Косово с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Сербский президент заявил, что Приштина нарушает Брюссельское соглашение своими «односторонними действиями».

В Косово с 1 ноября вступили в силу новые меры по регистрации автомобилей. Водителям зарегистрированных в Косово и Метохии автомобилей с номерами, выданными властями Сербии, будут выдавать предупреждения, а с 22 ноября их планировалось штрафовать. В Белграде заявили, что не намерены выполнять новые правила.

Косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии в 2008 году. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.