В США указали на желание Зеленского втянуть США и НАТО в конфликт с РФ

Старший научный сотрудник американского института Катона Дуг Бэндоу заявил, что после инцидента с падением украинской ракеты на территории Польши президент Украины Владимир Зеленский попытался втянуть Соединенные Штаты Америки и НАТО в конфликт с Россией. Такое мнение он высказал в статье для журнала The American Conservative (TAC) 24 ноября.

«Президент Украины Владимир Зеленский попытался втянуть США в войну. В Вашингтоне и по всей Европе все затаили дыхание, ожидая, когда будет определено, чья ракета поразила сельскую местность Польши на прошлой неделе, убив двоих. К счастью, снаряд был украинским. Но это не помешало Зеленскому бить в барабаны войны», — отмечает Бэндоу.

По мнению обозревателя, со стороны Киева подобная провокация может повториться.

«Зеленский сделал всё возможное, чтобы использовать предположительно ошибочный удар своих вооруженных сил, чтобы втянуть НАТО в войну его страны против России. Почти наверняка также будет следующий раз», — пишет он.

Бэндоу также пишет, что украинский лидер заботится о своей стране, а не о США, и был бы рад вести боевые действия с Россией «до последнего американца».

Эксперт также добавляет, что если США и НАТО втянутся в конфликт, то не исключено применение тактического ядерного оружия и даже нанесения ядерных ударов по всему миру.

«Позиция Зеленского, конечно, понятна. Он заботится об Украине, а не о США, и был бы рад воевать с Россией до последнего американца, если потребуется. Однако для американцев его позиция подчеркивает опасность ведения опосредованной войны с серьезной ядерной державой», — утверждает Бэндоу.

Обозреватель приходит к выводу, что США должны сократить военную помощь Киеву. «Вводящий в заблуждение ракетный гамбит Зеленского усиливает необходимость смены курса Вашингтона», — заключает автор.

Ранее, 24 ноября, испанская газета Rebelión назвала падение украинской ракеты в Польше задумкой Киева. Этот инцидент, как отметил обозреватель издания Фабрицио Казари, Украине был нужен, чтобы спровоцировать полномасштабный конфликт НАТО с Россией. Обозреватель назвал произошедшее в Польше «операцией под чужим флагом» и «активной дезинформацией».

21 ноября обозреватель американского аналитического центра The Ron Paul Institute for Peace and Prosperity Рон Пол отметил, что Вашингтон всё чаще критикует действия президента Украины Владимира Зеленского после ситуации с ракетами, упавшими на границе с Польшей. По словам Пола, когда «истерия» вокруг украинского конфликта закончится, то всё большему количеству жителей США станет понятно, что поддержка Киева обернулась абсолютным фиаско для Вашингтона.

19 ноября член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько указал на то, что возникшие в результате ракетного инцидента в Польше разногласия между Западом и Украиной являются нежеланием западных стран вступать в прямую военную конфронтацию с РФ.

15 ноября на территории польского села Пшеводув упала ракета. В результате инцидента погибли два человека. Некоторые западные политики высказали мнение, что речь идет о российской ракете. Киев обвинил в случившемся Россию. Минобороны РФ назвало заявление провокацией и домыслом, указав, что ВС страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы.

Как заявил на следующий день президент США Джо Байден, запуск ракет в Польшу из России маловероятен. Он также уведомил партнеров по НАТО и G7, что инцидент в Польше стал следствием работы украинской ПВО.