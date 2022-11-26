В Китае раскрыли последствия ввода потолка цен на российскую нефть

Введение потолка цен на нефть создаст проигрышную ситуацию для Европы, погрязшей в энергетическом кризисе, и нанесет ущерб мировому энергетическому рынку. Такую точку зрения высказал в пятницу, 25 ноября, профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун.

Он отметил, что в энергетическом кризисе Европа оказалась из-за Вашингтона, которому сложившаяся ситуация приносит выгоду.

«Раскол Евросоюза абсолютно предсказуем, странам ЕС становится всё более очевиден тот факт, что США используют их для собственной выгоды. Так, экспортируют нефть в европейские страны для получения огромных прибылей», — приводит слова Хайдуна газета Global Times.

Эксперт уточнил, что Вашингтон прикрывается Европой, при этом «прячется сзади и считает деньги, пока Брюссель и Москва облагают друг друга санкциями».

Ранее в этот день глава минпромторга председательствующей в Совете ЕС Чехии Йозеф Сикела анонсировал следующий этап обсуждений между министрами энергетики стран Евросоюза вопроса об ограничении цен на российский газ 13 декабря.

Ранее, 24 ноября, руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард рассказал «Известиям», что существуют разные сценарии развития событий в ситуации с потолком цен на российскую нефть, введение которого обсуждается странами ЕС. В качестве одного из них он назвал сценарий, при котором Россия может полностью отказаться от поставок по европейскому направлению из-за введенных ограничений, считает аналитик.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что переговоры стран ЕС о введении предложенного «большой семеркой» (G7) ограничения стоимости нефти из РФ зашли в тупик. Польша и страны Балтии отказались согласовывать потолок цен на топливо из РФ в районе $65 за баррель. В то время как Греция и еще несколько стран, наоборот, назвали $70 верхней границей диапазона стоимости российского энергоресурса.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, о которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля.

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