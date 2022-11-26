В Ленобласти назвали возможную причину пожара на газопроводе

Причиной возгорания на газопроводе «Белоусово–Ленинград» могла стать усталость металла. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщил председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу региона Юрий Андреев.

«По предварительным данным, это всё-таки техногенная авария — усталость металла», — сказал он в ходе пресс-конференции.

Андреев подчеркнул, что, пока идет расследование, делать какие-либо выводы рано.

По словам председателя, к настоящему моменту восстановительные работы завершены, а обслуживание абонентов осуществляется в штатном режиме. При этом, добавил он, в некоторых домохозяйствах было найдено незаконно размещенное оборудование — владельцам придется устранить нарушения, прежде чем их вновь подключат к газу.

Пожар во Всеволожском районе произошел 19 ноября. Отмечалось, что его причиной мог стать разрыв газопровода.

В МЧС РФ пояснили, что огонь вспыхнул в результате разгерметизации.

Из-за пожара давление на магистральном газопроводе было временно снижено. Также ТЭЦ Всеволожска была переведена на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла.

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, в свою очередь, отмечал, что на местных котельных № 3 и № 6 наблюдалось незначительное падение давления в газопроводе.

По факту произошедшего Следственный комитет начал доследственную проверку по ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»). Проверку также назначила областная прокуратура.