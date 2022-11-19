В МЧС назвали разгерметизацию причиной пожара на газопроводе в Ленобласти
Пожар вспыхнул на газопроводе во Всеволожском районе Ленинградской области в результате разгерметизации. Уточненные данные сообщили в субботу, 19 ноября в пресс-службе МЧС России.
«В 15:25 поступило сообщение о пожаре по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Рябовское шоссе. По прибытии пожарных было установлено, что произошла разгерметизация с последующим возгоранием на газопроводе», — сказали в МЧС «РИА Новости».
Из-за пожара давление на магистральном газопроводе было временно снижено. ТЭЦ Всеволожска переведена на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла. В настоящее время выгорают остатки газовой смеси в трубе газопровода.
Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский добавил в свою очередь, что отключений газа в частном секторе города из-за возгорания не планируется.
«Северная ТЭЦ, которая отапливает Новое Девяткино, переводится на мазут. Во Всеволожске есть котельные № 3 и № 6, где есть незначительное падение давления в газопроводе, но никакого ЧП пока нет. На двое суток у нас есть запас. Анализируем ситуацию, — добавил Низовский. Его цитирует телеканал «78».
По словам губернатора Ленинградской области, угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.
Прокуратура Ленинградской области организовала проверку по факту произошедшего. В Следственном комитете РФ также сообщили, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты.