Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 26 ноября высказалась о требовании Евросоюза (ЕС) к Сербии вести антироссийские санкции ради возможности «продолжить европейский путь».

«Что в ЕС осталось от Европы? Только географическая привязка к континенту. Европа как цивилизация сейчас сохранилась именно в России», — написала она в своем Telegram-канале.

По ее словам, европейские государства извратили собственную традицию, отказавшись от античных постулатов закона и права, идеалов гуманизма и христианских ценностей.

Накануне сербский премьер-министр Ана Брнабич рассказала о противоречивых рекомендациях для вступления республики в Евросоюз (ЕС). Она отметила, что Запад требует ввести санкции против РФ за нарушение территориальной целостности» Украины и в то же время ждет, что Сербия согласится на отчуждение собственных территорий.

21 октября президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не введет санкции против России, пока не возникнет угроза. По его словам, Сербия ничего не должна России, но помнит, что Москва сделала в 2015 году и как Россия с Китаем сохраняют целостность Сербии в ООН.

До этого, 17 октября, комитет Европарламента по иностранным делам заявил, что прогресс в переговорах о вступлении Сербии в ЕС возможен только при условии присоединения страны к санкциям Евросоюза против России. Президент Сербии Вучич заявил о намерении сербской стороны придерживаться своей текущей позиции, пока это возможно без вреда национальным интересам, но допустил введение антироссийских санкций в будущем из-за давления Запада.

В этот же день заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко отметил, что давление на Сербию в вопросе антироссийских санкций противоречит международному праву.