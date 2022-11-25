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В Херсонской области назначили председателя правительства

Андрея Алексеенко назначили председателем правительства Херсонской области
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В Херсонской области назначен председатель правительства. Как сообщается 25 ноября в Telegram-канале администрации региона, им стал Андрей Алексеенко, ранее возглавлявший совет министров Харьковской области.

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Алексеева в администрации назвали профессионалом своего дела, который начал свою работу с должности простого инженера по техническому надзору на заводе и добился дальнейших успехом упорным трудом.

«Кабмин Херсонской области возглавит достойный человек и успешный российский управленец, который продолжит дело Сергея Елисеева и будет налаживать мирную жизнь в Херсонской области», — указано в сообщении.

В свою очередь временно занимавший эту должность после проведения референдума Сергей Елисеев, решив поставленные управленческие задачи, завершает свою командировку и возвращается в Калининградскую область, отметили власти региона. Такое решение приняли главы Херсонской и Калининградской областей Владимир Сальдо и Антон Алиханов.

29 октября сообщалось, что власти Херсонской области выдают пособие на каждого ребенка всем матерям-одиночкам, которые обратились в министерство труда и социальной политики региона. Отмечалось, что всего в регионе получают разного рода социальные выплаты более 22 тыс. человек.

23 октября сообщалось, что жители Херсонской области, решившие переехать в другие регионы РФ, уже начали получать жилищные сертификаты. Первые сертификаты начали выдавать на Кубани и в Ставропольском крае.

30 сентября по итогам референдумов президент РФ Владимир Путин подписал договоры о включении в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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