Вице-премьер Херсона заявила о предоставлении соцвыплат всем матерям-одиночкам

Власти Херсонской области выдают пособие на каждого ребенка всем матерям-одиночкам, которые обратились в министерство труда и социальной политики региона. Об этом ТАСС 29 октября сообщила заместитель председателя правительства области Екатерина Губарева.

Она отметила, что на Украине матерям-одиночкам не во всех случаях выдают пособие. А в Херсонской области власти выдают соцвыплаты всем одиноким матерям, если они обращаются в управления министерства труда и социальной политики. При этом пособия выдаются на каждого ребенка.

Губарева также рассказала, что всего в регионе получают разного рода социальные выплаты более 22 тыс. человек.

Как сообщалось ранее, жители Херсонской области начали получать социальные выплаты с конца июня. Об этом стало известно по итогам визита в область замминистра труда и соцзащиты России Алексея Вовченко и зампреда правления Пенсионного фонда Евгения Писаревского.

23 октября сообщалось, что жители Херсонской области, решившие переехать в другие регионы РФ, уже начали получать жилищные сертификаты. Первые сертификаты начали выдавать на Кубани и в Ставропольском крае.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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