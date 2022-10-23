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Жителям Херсонской области начали выдавать сертификаты на жилье

Вице-премьер РФ Хуснуллин: жителям Херсонской области начали выдавать сертификаты на жилье
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Жители Херсонской области, решившие переехать в другие регионы РФ, уже начали получать жилищные сертификаты. Об этом 23 октября в Telegram-канале сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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Первые сертификаты начали выдавать на Кубани и в Ставропольском крае, отметил он.

«Жители Херсонской области уже начали получать жилищные сертификаты в разных регионах страны. Первыми стали Краснодарский край и Ставрополье», — написал Хуснуллин.

Он добавил, что власти будут использовать механизм для тех, кто хочет переехать в другие регионы России.

Накануне правительство РФ определило правила субсидирования переезда жителей правобережной части Херсонской области. Речь идет о гражданах, вынужденно покинувших место постоянного проживания и прибывших на территории иных субъектов.

Постановлением, в частности, утверждены правила предоставления субсидий из федерального бюджета в виде взноса в «Фонд развития территорий» для финобеспечения единовременных выплат на обзаведение имуществом в размере 100 тыс. рублей и государственных жилищных сертификатов.

19 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о ходе перемещения гражданского населения на левый берег Днепра. Он рассказал и о том, что в течение семи дней для гражданских лиц будет закрыт въезд в Херсонскую область.

Также Сальдо ранее обращался к руководству России с просьбой организовать выезд жителей в безопасные регионы из-за ежедневных ракетных ударов со стороны украинских войск.

18 октября сообщалось, что процесс переселения жителей Херсонской области, которые захотят переехать в другие регионы России, возьмет под контроль Госдума. Россия сможет защитить граждан, проживающих на территории новых субъектов, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В тот же день командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин рассказал, что в Херсоне сложилась опасная для жителей обстановка из-за регулярных обстрелов ВСУ, затруднен подвоз продовольствия, есть проблемы с водой и электричеством.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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