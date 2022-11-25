В Госдуме ответили на слова жены Зеленского о готовности украинцев жить без тепла
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова 25 ноября прокомментировала «Известиям» слова жены президента Украины Елены Зеленской о том, что украинцы готовы долгое время терпеть лишения ради членства в Евросоюзе (ЕС).
25 ноября Русская служба Би-би-си опубликовала интервью с супругой президента Украины Владимира Зеленского, в котором она заявила, что 90% опрошенных граждан страны готовы терпеть отсутствие тепла зимой и другие лишения на протяжении и двух, и трех лет, если они видят перспективу членства Украины в ЕС.
«Не думаю, что какие-то бойкоты или ультиматумы приблизят Украину к ЕС. Говоря такую фразу, она имеет в виду, что сначала мы поживем три года, а потом вы нас одарите чем-то? А потом Европа скажет, надо вот это сделать, а потом вот это. И мы же понимаем, что жена Зеленского точно не будет жить без света и тепла», — сказала Журова.
Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Зеленской, сыронизировала, сказав, что «опрос, видимо, проводился в бункере, где снежок выпадает регулярно».
21 ноября президент Украины вновь призвал западные страны принять Киев в НАТО и ЕС. По его словам, в альянсе якобы видят, насколько весомый вклад в его защиту делает Украина.
6 ноября еврокомиссар Оливер Вархели в интервью газете Welt am Sonntag заявил, что Украине потребуется больше года или двух на подготовку к вступлению в ЕС.
Зеленский неоднократно обращался к лидерам европейских стран с просьбой о скорейшем вступлении страны в ЕС. В июне 2022 года Евросоюз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. Такое решение приняли лидеры 27 стран — членов объединения на встрече в Брюсселе.
Президент РФ Владимир Путин 17 июня прокомментировал возможное вступление Украины в ЕС, сказав, что Россия не против, так как это не военный блок.