Реклама
Прямой эфир
Экономика
«Яндекс» объявил о намерении разделить компанию
Мир
Макрон призвал к открытому расследованию дела о его предвыборной кампании
Мир
МИД Венгрии обвинил Украину в препятствовании работе компаний страны
Спорт
Международная федерация хоккея объявила выговор ФХК за нарушение кодекса этики
Авто
Водители РФ смогут покупать полис ОСАГО с расширением на Белоруссию
Мир
В Швеции начался суд над обвиняемыми в шпионаже в пользу РФ
Мир
В Британии на вице-премьера подали третью жалобу за издевательства над сотрудниками
Мир
СБУ провела обыски в управлении Черновицко-Буковинской епархии УПЦ
Мир
Норвегия намерена направить $15 млн на обучение украинских солдат в ЕС
Мир
Москва даст ответ на переименование улицы с генконсульством РФ в Лейпциге
Мир
Вандалы осквернили памятник Пушкину в Полтаве
Происшествия
Человек пострадал при пожаре в коттеджном поселке в Новой Москве

Захарова ответила на слова жены Зеленского о готовности украинцев терпеть лишения

0
Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова супруги президента Украины Елены Зеленской о том, что украинцы готовы долгое время терпеть лишения ради членства в Евросоюзе (ЕС).

Приемная миссия: что означает выдача Украине статуса кандидата в ЕС
Процесс приема Киева в объединение может затянуться на долгие годы

25 ноября Русская служба Би-би-си опубликовала интервью с супругой президента Украины Владимира Зеленского, в котором она заявила, что 90% опрошенных украинцев готовы терпеть отсутствие тепла зимой и другие лишения на протяжении и двух, и трех лет, если они видят перспективу членства Украины в ЕС.

«Опрос, видимо, проводился в бункере, где снежок выпадает регулярно», — написала в ответ на это Захарова в своем Telegram-канале 25 ноября.

21 ноября президент Украины вновь призвал западные страны принять Киев в НАТО и ЕС. По его словам, в альянсе якобы видят, насколько весомый вклад в его защиту делает Украина.

6 ноября Захарова прокомментировала слова еврокомиссара Оливера Вархели о вступлении Украины в ЕС, отметив, что к тому времени, как Киев выполнит все требования, организация вполне может прекратить свое существование.

В тот же день Вархели в интервью газете Welt am Sonntag заявил, что Украине потребуется больше года или двух на подготовку к вступлению в ЕС.

Зеленский неоднократно обращался к лидерам европейских стран с просьбой о скорейшем вступлении страны в ЕС. В июне 2022 года Евросоюз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. Такое решение приняли лидеры 27 стран — членов объединения на встрече в Брюсселе.

Украинский президент тогда назвал историческим моментом предоставление стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз. По его мнению, это решение стало «наибольшим шагом в сторону усиления Европы».

Президент РФ Владимир Путин 17 июня прокомментировал возможное вступление Украины в ЕС, сказав, что Россия не против, так как это не военный блок.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022