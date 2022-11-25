Захарова ответила на слова жены Зеленского о готовности украинцев терпеть лишения

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова супруги президента Украины Елены Зеленской о том, что украинцы готовы долгое время терпеть лишения ради членства в Евросоюзе (ЕС).

25 ноября Русская служба Би-би-си опубликовала интервью с супругой президента Украины Владимира Зеленского, в котором она заявила, что 90% опрошенных украинцев готовы терпеть отсутствие тепла зимой и другие лишения на протяжении и двух, и трех лет, если они видят перспективу членства Украины в ЕС.

«Опрос, видимо, проводился в бункере, где снежок выпадает регулярно», — написала в ответ на это Захарова в своем Telegram-канале 25 ноября.

21 ноября президент Украины вновь призвал западные страны принять Киев в НАТО и ЕС. По его словам, в альянсе якобы видят, насколько весомый вклад в его защиту делает Украина.

6 ноября Захарова прокомментировала слова еврокомиссара Оливера Вархели о вступлении Украины в ЕС, отметив, что к тому времени, как Киев выполнит все требования, организация вполне может прекратить свое существование.

В тот же день Вархели в интервью газете Welt am Sonntag заявил, что Украине потребуется больше года или двух на подготовку к вступлению в ЕС.

Зеленский неоднократно обращался к лидерам европейских стран с просьбой о скорейшем вступлении страны в ЕС. В июне 2022 года Евросоюз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. Такое решение приняли лидеры 27 стран — членов объединения на встрече в Брюсселе.

Украинский президент тогда назвал историческим моментом предоставление стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз. По его мнению, это решение стало «наибольшим шагом в сторону усиления Европы».

Президент РФ Владимир Путин 17 июня прокомментировал возможное вступление Украины в ЕС, сказав, что Россия не против, так как это не военный блок.