Реклама
Прямой эфир
Экономика
«Яндекс» объявил о намерении разделить компанию
Мир
Макрон призвал к открытому расследованию дела о его предвыборной кампании
Мир
МИД Венгрии обвинил Украину в препятствовании работе компаний страны
Спорт
Международная федерация хоккея объявила выговор ФХК за нарушение кодекса этики
Авто
Водители РФ смогут покупать полис ОСАГО с расширением на Белоруссию
Мир
В Швеции начался суд над обвиняемыми в шпионаже в пользу РФ
Мир
В Британии на вице-премьера подали третью жалобу за издевательства над сотрудниками
Мир
СБУ провела обыски в управлении Черновицко-Буковинской епархии УПЦ
Мир
Норвегия намерена направить $15 млн на обучение украинских солдат в ЕС
Мир
Москва даст ответ на переименование улицы с генконсульством РФ в Лейпциге
Мир
Вандалы осквернили памятник Пушкину в Полтаве
Происшествия
Человек пострадал при пожаре в коттеджном поселке в Новой Москве

В Швеции начался суд над обвиняемыми в шпионаже в пользу РФ

0
Фото: Global Look Press/Claudio Bresciani//Tt
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Стокгольмском окружном суде начался судебный процесс над двумя братьями, которых обвиняют в шпионаже в пользу России. Заседание проходит в обстановке большой секретности и закрытом формате, сообщил 25 ноября телеканал SVT.

Шпионское «здрасте»: чему учит либералов бывший британский агент
Ветеран невидимого фронта об опасностях киберпространства и бытовой ревности

По словам прокурора Матса Юнквиста, указанное дело связано с национальной безопасностью, поэтому прозрачность и публичность, на которую рассчитывает общественность, в данном случае исключена.

«Дело это уникально очень во многих отношениях, необычность процесса состоит в том, что таких дел в Швеции не было более 20 лет. Это чрезвычайно конфиденциальная информация», — прокомментировал он СМИ.

Известно, что подсудимые подозреваются в передаче России секретных данных, доступ к которым имеет очень ограниченный круг лиц. Большинство свидетелей, которые выступят в суде, являются военными или сотрудниками полиции безопасности, в связи с чем их имена огласке не подлежат.

Ранее, 11 ноября, сообщалось, что прокуратура Швеции предъявила двум мужчинам обвинения в шпионаже в пользу России. Отмечается, что одному из них также предъявлено обвинение в «грубом несанкционированном размещении секретной информации». Обвиняемые находятся под стражей с осени прошлого года. В заявлении не указано, гражданами какой страны они являются.

Позже, 23 ноября, стало известно, что шведская прокуратура во время спецоперации спецслужб «Копье» задержала по подозрению в разведывательной деятельности против Швеции и еще одной страны супружескую пару из России. Супруги, которым больше 60 лет, являются совладельцами нескольких компаний, в том числе фирмы, занимавшейся торговлей промышленным оборудованием.

В тот же день окружной суд Хордаланна в Норвегии приговорил российского гражданина к 90 дням тюремного заключения за незаконную съемку с использованием дрона. Следствие установило, что 34-летний россиянин 16 раз запускал беспилотник на западе страны в период с 13 по 22 октября. Он был задержан после съемки в Улленсванге. 9 ноября ему было предъявлено обвинение. Мужчина настаивал на освобождении и был намерен обжаловать дело в вышестоящих инстанциях.

27 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Норвегии объявили охоту на граждан РФ. Она подчеркнула, что задержания являются безосновательными и проходят на фоне целенаправленного раскручивания норвежскими властями темы российской разведугрозы.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022