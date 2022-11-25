В Швеции начался суд над обвиняемыми в шпионаже в пользу РФ

В Стокгольмском окружном суде начался судебный процесс над двумя братьями, которых обвиняют в шпионаже в пользу России. Заседание проходит в обстановке большой секретности и закрытом формате, сообщил 25 ноября телеканал SVT.

По словам прокурора Матса Юнквиста, указанное дело связано с национальной безопасностью, поэтому прозрачность и публичность, на которую рассчитывает общественность, в данном случае исключена.

«Дело это уникально очень во многих отношениях, необычность процесса состоит в том, что таких дел в Швеции не было более 20 лет. Это чрезвычайно конфиденциальная информация», — прокомментировал он СМИ.

Известно, что подсудимые подозреваются в передаче России секретных данных, доступ к которым имеет очень ограниченный круг лиц. Большинство свидетелей, которые выступят в суде, являются военными или сотрудниками полиции безопасности, в связи с чем их имена огласке не подлежат.

Ранее, 11 ноября, сообщалось, что прокуратура Швеции предъявила двум мужчинам обвинения в шпионаже в пользу России. Отмечается, что одному из них также предъявлено обвинение в «грубом несанкционированном размещении секретной информации». Обвиняемые находятся под стражей с осени прошлого года. В заявлении не указано, гражданами какой страны они являются.

Позже, 23 ноября, стало известно, что шведская прокуратура во время спецоперации спецслужб «Копье» задержала по подозрению в разведывательной деятельности против Швеции и еще одной страны супружескую пару из России. Супруги, которым больше 60 лет, являются совладельцами нескольких компаний, в том числе фирмы, занимавшейся торговлей промышленным оборудованием.

В тот же день окружной суд Хордаланна в Норвегии приговорил российского гражданина к 90 дням тюремного заключения за незаконную съемку с использованием дрона. Следствие установило, что 34-летний россиянин 16 раз запускал беспилотник на западе страны в период с 13 по 22 октября. Он был задержан после съемки в Улленсванге. 9 ноября ему было предъявлено обвинение. Мужчина настаивал на освобождении и был намерен обжаловать дело в вышестоящих инстанциях.

27 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Норвегии объявили охоту на граждан РФ. Она подчеркнула, что задержания являются безосновательными и проходят на фоне целенаправленного раскручивания норвежскими властями темы российской разведугрозы.