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В Швеции обвинили в шпионаже супружескую пару из Перми

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Фото: SVT
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Шведская прокуратура во время спецоперации спецслужб «Копье» задержала по подозрению в разведывательной деятельности против Швеции и еще одной страны супружескую пару из России. Как сообщил 23 ноября телеканал SVT, речь идет о мужчине и женщине, которые переехали 25 лет назад в королевство из Перми.

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Отмечается, что супруги, которым больше 60 лет, были совладельцами нескольких компаний, в том числе фирмы, занимавшейся торговлей промышленным оборудованием. В 1999 году они получили в Швеции постоянный вид на жительство, а около 10 лет спустя стали шведскими подданными.

Преступления, которые вменяются им в вину, по данным СМИ, заключаются во «встречах с деловыми контактами/поставщиками». Пара проживала в пригороде Стокгольма в своем доме площадью 120 кв. м, стоимостью около 11,5 млн крон ($1,23 млн). По словам соседей, супруги были приятными людьми и любили работать в своем саду.

Ранее пара никогда не находилась под следствием, хотя в 2016 году в отношении них возникли подозрения в уклонении от уплаты НДС и в их доме были проведены обыски с целью нахождения бухгалтерской документации.

Как сообщает пресса, для задержания подозреваемых в шпионаже полиция безопасности Швеции (СЕПО) задействовала военных, спецназ, а также вертолеты минобороны. При этом мероприятие планировалась «довольно долго, а прошло менее чем за минуту». Отмечалось, что такие солидные меры были предприняты для того, чтобы «не допустить уничтожения материалов, изобличающих шпионскую деятельность».

Решение о взятии задержанных под стражу или их освобождении прокурор должен принять в первой половине дня в пятницу.

Ранее в среду стало известно, что окружной суд Хордаланна в Норвегии приговорил российского гражданина к 90 дням тюремного заключения за незаконную съемку с использованием дрона. Следствие установило, что 34-летний россиянин 16 раз запускал беспилотник на западе страны в период с 13 по 22 октября. Он был задержан после съемки в Улленсванге. 9 ноября ему было предъявлено обвинение. Мужчина настаивал на освобождении и был намерен обжаловать дело в вышестоящих инстанциях.

27 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Норвегии объявили охоту на граждан РФ. Она подчеркнула, что задержания являются безосновательными и проходят на фоне целенаправленного раскручивания норвежскими властями темы российской разведугрозы.

29 сентября сообщалось, что двое граждан Черногории, шесть сотрудников посольства России и несколько граждан России находятся под следствием по подозрению в работе на российскую разведку. Среди подозреваемых — бывший пресс-секретарь МИД Черногории Радомир Секулович.

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