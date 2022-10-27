Реклама
Прямой эфир
Авто
Volkswagen намерен перейти на выпуск электромобилей в 2033 году
Мир
В МИДе заявили об отсутствии запроса от Киева на встречу с Лавровым
Мир
ВМС Швеции подтвердили прибытие судна под флагом РФ в район диверсии на СП
Армия
Пушилин заявил об успешном штурме ВС РФ на марьинском направлении
Мир
Захарова указала на объявление охоты на россиян в Норвегии
Мир
РФ призвала наказать виновных после нападения украинцев на россиян во Франции
Мир
СМИ сообщили о звуках взрывов в Одессе
Общество
Москвичей предупредили о барической пиле в ближайшие дни
Общество
Ректора биотехнологического университета арестовали по делу о мошенничестве
Мир
В Грузии заявили о необходимости как можно скорее остановить конфликт на Украине
Мир
Захарова заявила о намерении правительства Сунака продолжать русофобский курс
Мир
ЕС пришлось платить огромную цену за газ от альтернативных поставщиков

Захарова указала на объявление охоты на россиян в Норвегии

0
Фото: Global Look Press/Hesther Ng
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Норвегии объявили охоту на граждан РФ из-за антироссийской шпиономании. Об этом 27 октября заявила официальный представитель МИД России Мария Захаров в ходе брифинга.

«Задержания являются безосновательными и проходят на фоне целенаправленного раскручивания норвежскими властями темы российской разведугрозы. На наших граждан в Норвегии фактически объявлена охота, к ней активно привлекается местное население», — отметила она.

Захарова также посоветовала гражданам РФ взвешивать возможные угрозы и риски при поездах в Норвегию.

«Мы рекомендуем российским гражданам, у которых имеется намерение посетить Норвегию, тщательно взвешивать риски при планировании поездок и быть готовым к особому интересу к себе со стороны норвежских спецслужб, правоохранительных органов и во избежание инцидентов не ввозить туда профессиональную фото- и видеотехнику», — сообщила официальный представитель МИДа.

Она также призвала избегать съемок «чувствительных объектов».

«Еще раз подчеркну, что под «чувствительными объектами» хотелось бы, чтобы Норвегия хотя бы что-то подразумевала, потому что «чувствительным» может стать все, даже место, где люди моют руки. Но мы не можем не предупредить о том, что там творится. И, конечно, не пользоваться БПЛА на норвежской территории, исходя из существующего там законодательства», — добавила Захарова.

Слежу, никого не трогаю: чем опасен бытовой шпионаж
Эксперты рассказали о разнице между слежкой и контролем в целях безопасности

Она также подчеркнула, что основной причиной преследования российских граждан является разыгравшаяся у властей страны антироссийская шпиономания.

Ранее, 26 октября, посольство РФ в Норвегии назвало политическим заказом волну задержаний в королевстве подозреваемых в работе на российские спецслужбы. В дипмиссии считают, что в последнее время в Норвегии активно раскручивается шпиономания в отношении РФ. Отмечается, что в этом контексте фигурируют российские рыболовные и научно-исследовательские суда, а также запуски дронов и фотографирование.

До этого, 24 октября, в Норвегии полиция задержала двух граждан России, подозреваемых в съемке военных объектов. Отмечалось, что задержанные не признают вину и настаивают на том, что они обычные туристы.

21 октября сообщалось об освобождении четверых россиян, задержанных в норвежском городе Мушёэне якобы за съемку объектов, фотографировать которые запрещено. В итоге полиция не нашла фото охраняемых объектов.

Ранее, 19 октября, на норвежском архипелаге Шпицберген полиция задержала гражданина РФ за управление беспилотником. Ему предъявили обвинение в нарушении закона о санкциях. Имевшиеся у него дроны и электронные устройства изъяли для проверки.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022