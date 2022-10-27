Захарова указала на объявление охоты на россиян в Норвегии

Власти Норвегии объявили охоту на граждан РФ из-за антироссийской шпиономании. Об этом 27 октября заявила официальный представитель МИД России Мария Захаров в ходе брифинга.

«Задержания являются безосновательными и проходят на фоне целенаправленного раскручивания норвежскими властями темы российской разведугрозы. На наших граждан в Норвегии фактически объявлена охота, к ней активно привлекается местное население», — отметила она.

Захарова также посоветовала гражданам РФ взвешивать возможные угрозы и риски при поездах в Норвегию.

«Мы рекомендуем российским гражданам, у которых имеется намерение посетить Норвегию, тщательно взвешивать риски при планировании поездок и быть готовым к особому интересу к себе со стороны норвежских спецслужб, правоохранительных органов и во избежание инцидентов не ввозить туда профессиональную фото- и видеотехнику», — сообщила официальный представитель МИДа.

Она также призвала избегать съемок «чувствительных объектов».

«Еще раз подчеркну, что под «чувствительными объектами» хотелось бы, чтобы Норвегия хотя бы что-то подразумевала, потому что «чувствительным» может стать все, даже место, где люди моют руки. Но мы не можем не предупредить о том, что там творится. И, конечно, не пользоваться БПЛА на норвежской территории, исходя из существующего там законодательства», — добавила Захарова.

Она также подчеркнула, что основной причиной преследования российских граждан является разыгравшаяся у властей страны антироссийская шпиономания.

Ранее, 26 октября, посольство РФ в Норвегии назвало политическим заказом волну задержаний в королевстве подозреваемых в работе на российские спецслужбы. В дипмиссии считают, что в последнее время в Норвегии активно раскручивается шпиономания в отношении РФ. Отмечается, что в этом контексте фигурируют российские рыболовные и научно-исследовательские суда, а также запуски дронов и фотографирование.

До этого, 24 октября, в Норвегии полиция задержала двух граждан России, подозреваемых в съемке военных объектов. Отмечалось, что задержанные не признают вину и настаивают на том, что они обычные туристы.

21 октября сообщалось об освобождении четверых россиян, задержанных в норвежском городе Мушёэне якобы за съемку объектов, фотографировать которые запрещено. В итоге полиция не нашла фото охраняемых объектов.

Ранее, 19 октября, на норвежском архипелаге Шпицберген полиция задержала гражданина РФ за управление беспилотником. Ему предъявили обвинение в нарушении закона о санкциях. Имевшиеся у него дроны и электронные устройства изъяли для проверки.