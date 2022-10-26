Посольство РФ в Норвегии назвало политическим заказом волну шпиономании в стране

Посольство РФ в Норвегии 26 октября назвало политическим заказом волну задержаний в королевстве подозреваемых в работе на российские спецслужбы.

В дипмиссии считают, что в последнее время в Норвегии активно раскручивается шпиономания в отношении России. Отмечается, что в этом контексте фигурируют российские рыболовные и научно-исследовательские суда, а также запуски дронов и фотографирование.

«Речь идет о вещах совершенно разнородных, но у них общий знаменатель — всё российское, будь то государственные органы, частные компании или отдельные граждане, подозрительно и отдает шпионажем. То, что различные сюжеты на эту тему сходят, как с конвейера, безусловно, не случайно, это политический заказ», — сказали ТАСС в дипмиссии.

Накануне стало известно, что полицейская служба безопасности Норвегии задержала в городе Тромсё на севере страны бразильца, который подозревается в том, что на самом деле является гражданином России и работает на спецслужбы РФ.

До этого, 24 октября, в Норвегии полиция задержала двоих граждан России, подозреваемых в съемке военных объектов. Отмечалось, что задержанные не признают вину и настаивают на том, что они обычные туристы.

21 октября сообщалось об освобождении четверых россиян, задержанных в норвежском городе Мушёэне якобы за съемку объектов, фотографировать которые запрещено. В итоге полиция не нашла фото охраняемых объектов.

Ранее, 19 октября, на норвежском архипелаге Шпицберген полиция задержала гражданина РФ за управление беспилотником. Ему предъявили обвинение в нарушении закона о санкциях. Имевшиеся у него дроны и электронные устройства изъяли для проверки.