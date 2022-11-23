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Россиянина приговорили к 90 дням заключения в Норвегии за съемку дроном

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Vyacheslav Madiyevskyy
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Окружной суд Хордаланна в Норвегии приговорил российского гражданина к 90 дням тюремного заключения за незаконную съемку с использованием дрона. Об этом 23 ноября сообщил телеканал NRK.

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Следствие установило, что 34-летний россиянин 16 раз запускал беспилотник на западе страны в период с 13 по 22 октября. Он был задержан после съемки в Улленсванге.

Власти Норвегии запретили российским гражданам пользоваться дронами для фотосъемки. Суд признал 34-летнего мужчину виновным в нарушении запрета. Из назначенного тюремного срока будут вычтены 29 дней, которые он уже провел под стражей.

Ранее, 9 ноября, обвинение в связи с управлением дроном было предъявлено 30-летнему россиянину. В обвинительном заключении упоминались семь мест, в которых мужчина управлял дроном. Он настаивал на освобождении и был намерен обжаловать дело в вышестоящих инстанциях.

27 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Норвегии объявили охоту на граждан РФ. Она подчеркнула, что задержания являются безосновательными и проходят на фоне целенаправленного раскручивания норвежскими властями темы российской разведугрозы.

За день до этого посольство РФ в Норвегии назвало политическим заказом волну задержаний в королевстве подозреваемых в работе на российские спецслужбы. В дипмиссии считают, что в последнее время в Норвегии активно раскручивается шпиономания в отношении РФ. Отмечалось, что в этом контексте фигурируют российские рыболовные и научно-исследовательские суда, а также запуски дронов и фотографирование.

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