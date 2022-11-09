В Норвегии россиянину предъявили обвинения за съемку с беспилотника

Задержанному за съемку с беспилотника в Норвегии россиянину предъявили обвинение. Об этом 9 ноября сообщил телеканал NRK.

«В настоящее время обвинение предъявлено 30-летнему россиянину, которого задержали за съемку с помощью беспилотника в нескольких местах Западной Норвегии», — говорится в сообщении.

В обвинительном заключении упомянуты семь мест, в которых мужчина управлял дроном. Россиянин настаивает на освобождении и готов обжаловать дело в вышестоящих инстанциях. Задержанный находится под стражей.

«Дело будет передано в окружной суд в Хордаланне 15 ноября. Позже в ноябре состоятся судебные процессы над тремя другими россиянами, которые управляли дронами в Норвегии», — отметил телеканал.

Ранее, 27 октября, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Норвегии объявили охоту на граждан РФ. Она подчеркнула, что задержания являются безосновательными и проходят на фоне целенаправленного раскручивания норвежскими властями темы российской разведугрозы.

Желающим посетить Норвегию российским гражданам Захарова посоветовала быть готовыми к особому интересу к себе со стороны норвежских спецслужб.

За день до этого посольство РФ в Норвегии назвало политическим заказом волну задержаний в королевстве подозреваемых в работе на российские спецслужбы. В дипмиссии считают, что в последнее время в Норвегии активно раскручивается шпиономания в отношении РФ. Отмечалось, что в этом контексте фигурируют российские рыболовные и научно-исследовательские суда, а также запуски дронов и фотографирование.