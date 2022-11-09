Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия выслала сотрудника посольства Молдавии
Экономика
Запасы бензина в США сократились до минимума с ноября 2014 года
Мир
Премьер-министр Канады примет участие в ТВ-шоу о трансвеститах
Мир
Французский политик заявил о позоре Парижа из-за Зеленского
Мир
Археологи нашли в Италии более двадцати античных бронзовых статуй
Экономика
Минпромторг заявил о начале поставок алкоголя по параллельному импорту
Мир
Bloomberg заявило о визите Лаврова на саммит G20 вместо Путина
Происшествия
В ДТП со Стремоусовым пострадали два человека
Спорт
Сборная Таджикистана объявила состав на матч против России
Мир
Newsweek признал привлекательность БРИКС в сравнении с блоками во главе с США
Происшествия
Рогов назвал водителя грузовика виновником ДТП со Стремоусовым
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Сюжет:

В Норвегии россиянину предъявили обвинения за съемку с беспилотника

0
Фото: Global Look Press/ZUMA Press
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Задержанному за съемку с беспилотника в Норвегии россиянину предъявили обвинение. Об этом 9 ноября сообщил телеканал NRK.

Шельф-редактор: что Россия и Норвегия делят в Баренцевом море
Шпицберген разблокировали, но договоры между двумя странами могут пересмотреть

«В настоящее время обвинение предъявлено 30-летнему россиянину, которого задержали за съемку с помощью беспилотника в нескольких местах Западной Норвегии», — говорится в сообщении.

В обвинительном заключении упомянуты семь мест, в которых мужчина управлял дроном. Россиянин настаивает на освобождении и готов обжаловать дело в вышестоящих инстанциях. Задержанный находится под стражей.

«Дело будет передано в окружной суд в Хордаланне 15 ноября. Позже в ноябре состоятся судебные процессы над тремя другими россиянами, которые управляли дронами в Норвегии», — отметил телеканал.

Ранее, 27 октября, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Норвегии объявили охоту на граждан РФ. Она подчеркнула, что задержания являются безосновательными и проходят на фоне целенаправленного раскручивания норвежскими властями темы российской разведугрозы.

Желающим посетить Норвегию российским гражданам Захарова посоветовала быть готовыми к особому интересу к себе со стороны норвежских спецслужб.

За день до этого посольство РФ в Норвегии назвало политическим заказом волну задержаний в королевстве подозреваемых в работе на российские спецслужбы. В дипмиссии считают, что в последнее время в Норвегии активно раскручивается шпиономания в отношении РФ. Отмечалось, что в этом контексте фигурируют российские рыболовные и научно-исследовательские суда, а также запуски дронов и фотографирование.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022