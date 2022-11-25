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Путин встретился с матерями участников СВО

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Фото: РИА Новости/Александр Щербак
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Президент РФ Владимир Путин 25 ноября лично встретился с матерями военных, принимающих участие в специальной военной операции России по защите Донбасса — мобилизованных, контрактников и добровольцев.

Мероприятие прошло в преддверии Дня матери, который будет отмечаться в воскресенье. Президент отметил, что для тех, чьи сыновья в зоне боевых действий, День матери связан с чувством тревоги и заботы.

«Язык не поворачивается говорить каких-то формальных, стандартных вещей, связанных с выражением соболезнований, но хочу, чтобы вы знали: я лично, все руководство страны — мы разделяем эту боль, понимаем, что ничего не может заменить утраты сына, утраты ребенка, особенно для мамы, которой мы обязаны появлением на свет, которая вынашивала его, выкармливала его», — рассказал российский лидер.

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Он указал, что все в Кремле и сам глава государства лично будут делать всё, чтобы семьи тех, кто погиб в спецоперации, чувствовали поддержку и плечо. Кроме того, власти России приложат все усилия, чтобы матери погибших военных не чувствовали себя забытыми.

«Сделаем всё, что от нас зависит, для того чтобы вы чувствовали плечо рядом с собой. Постараюсь сделать так, чтобы по максимуму всё из того, о чем мы сегодня будем говорить, было учтено и было использовано в реальной жизни», — заверил Путин.

Президент также рассказал, что говорил по телефону с некоторыми участниками СВО, и они, которые не ожидали этих звонков, удивляли его своим настроением и отношением к делу.

«Это дает мне полное основание говорить о том, что они герои. Оправданно», — отметил российский лидер.

Ранее в пятницу официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что начало встречи Владимира Путина с матерями военнослужащих пройдет в открытом формате. А обнародование дальнейшего содержания разговора будет зависеть от желания участниц беседы.

Ранее, 14 ноября, в ходе встречи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко президент РФ указал, что внимание к вопросам поддержки участников спецоперации по защите Донбасса и их семей должно быть первостепенным.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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