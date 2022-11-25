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Первую красную карточку на ЧМ по футболу получил вратарь сборной Уэльса

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Фото: Wikipedia.org
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Первую прямую красную карточку на чемпионате мира по футболу в Катаре получил голкипер сборной Уэльса Уэйн Хеннесси. Об этом 25 ноября сообщил «Спорт-Экспресс».

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Игрока вывели с поля за опасную игру против Мехди Тареми, игрока сборной Ирана. Удаление произошло на 86-й минуте матча второго тура группового этапа.

Хеннесси сбил Тареми за пределами штрафной площади.

Сначала арбитр Марио Эскобар показал вратарю желтую карточку, но после просмотра видеоповтора игрового момента изменил свое решение и показал красную.

Сборная Ирана одержала победу над Уэльсом со счетом 2:0.

Ранее в пятницу Международная федерация футбола (ФИФА) признала нападающего сборной Бразилии Ришарлисона лучшим игроком матча с Сербией в рамках чемпионата мира – 2022.

В ходе матча в Лусаиле футболист оформил дубль: первый успешный удар он реализовал на 62-й минуте, а позже, на 73-й, забил второй мяч через себя. Благодаря этому Бразилия победила сборную Сербии со счетом 2:0 и заняла первое место в турнирной таблице группы G.

Церемония открытия ЧМ-2022 состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в катарском городе Эль-Хаур. На поле прошел парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира.

Игры чемпионата 2022 года будут проводиться до 18 декабря в пяти городах на восьми стадионах Катара.

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