Реклама
Прямой эфир
Мир
Столтенберг предупредил украинцев об ужасающей зиме
Политика
Уровень доверия Путину достиг почти 79%
Мир
Южная Корея начала импортировать российские нефтепродукты через Тунис
Мир
В супермаркетах Киева закончились хлебобулочные изделия
Экономика
Силуанов указал на нарушение Западом правил рыночной экономики
Мир
В Китае зафиксировали рекордный суточный прирост случаев коронавируса
Мир
«Укрэнерго» сообщило о восстановлении целостности энергосистемы
Происшествия
В Энергодаре нашли сеть схронов с более 300 противодесантными минами
Мир
Столтенберг заявил об «открытых дверях» НАТО для Украины
Мир
Экс-чемпион мира по боксу Фуэнтес умер в возрасте 37 лет
Авто
В России представили логотип нового электромобиля «Атом»
Мир
В Польше современное название Калининграда назвали скверным
Сюжет:

В Кремле опровергли сообщения СМИ о планируемой «мобилизации страны»

Песков: сообщения СМИ о планируемой «мобилизации страны» не соответствуют действительности
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Информация о том, что президент России Владимир Путин собирается объявить во время послания Федеральному собранию о «мобилизации страны» не соответствует действительности. Об этом 25 ноября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Защитная акция: бизнес обращается за покупкой полисов ДМС для мобилизованных
Сколько могут стоить такие программы и что в них следует включить

На вопрос «РИА Новости» о достоверности этой информации Песков ответил отрицательно.

Ранее онлайн-издание «Правда.ру» сообщило об обращении Путина к россиянам до конца года. По данным СМИ, в нем якобы пойдет речь о «мобилизации как солдат и офицеров, так и экономики» и судьбе всех россиян.

22 ноября Песков отмечал, что в Кремле пока не видели обращения карельских депутатов с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации. Ранее в тот день пресс-служба партии «Яблоко» сообщила, что фракция политсилы в законодательном собрании Карелии направила соответствующее обращение главе государства.

Ранее, 31 октября, Путин заявил, что частичная мобилизация в России завершена. При этом он отметил, что не уверен, требуется ли специальный указ об этом. Со своей стороны Песков уточнил, что отдельный указ об окончании призыва в рамках частичной мобилизации не нужен.

Минобороны 28 октября доложило Путину о завершении призыва по частичной мобилизации, объявленной 21 сентября. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, в ВС набрали планируемые 300 тыс. человек.

21 сентября президент объявил о начале частичной мобилизации. После этого законодатели включились в работу по предоставлению различных льгот и преференций мобилизованным гражданам.

РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса 24 февраля. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022