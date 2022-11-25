В Кремле опровергли сообщения СМИ о планируемой «мобилизации страны»

Информация о том, что президент России Владимир Путин собирается объявить во время послания Федеральному собранию о «мобилизации страны» не соответствует действительности. Об этом 25 ноября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

На вопрос «РИА Новости» о достоверности этой информации Песков ответил отрицательно.

Ранее онлайн-издание «Правда.ру» сообщило об обращении Путина к россиянам до конца года. По данным СМИ, в нем якобы пойдет речь о «мобилизации как солдат и офицеров, так и экономики» и судьбе всех россиян.

22 ноября Песков отмечал, что в Кремле пока не видели обращения карельских депутатов с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации. Ранее в тот день пресс-служба партии «Яблоко» сообщила, что фракция политсилы в законодательном собрании Карелии направила соответствующее обращение главе государства.

Ранее, 31 октября, Путин заявил, что частичная мобилизация в России завершена. При этом он отметил, что не уверен, требуется ли специальный указ об этом. Со своей стороны Песков уточнил, что отдельный указ об окончании призыва в рамках частичной мобилизации не нужен.

Минобороны 28 октября доложило Путину о завершении призыва по частичной мобилизации, объявленной 21 сентября. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, в ВС набрали планируемые 300 тыс. человек.

21 сентября президент объявил о начале частичной мобилизации. После этого законодатели включились в работу по предоставлению различных льгот и преференций мобилизованным гражданам.

РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса 24 февраля. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».