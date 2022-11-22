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В Кремле не видели обращения с просьбой издать указ о завершении мобилизации

Песков: в Кремле не видели обращения с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Кремле пока не видели обращения карельских депутатов с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации. Об этом 22 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Нет. Пока не видели», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее в этот день пресс-служба партии «Яблоко» сообщила, что фракция политсилы в законодательном собрании Карелии направила обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации.

Ранее, 31 октября, Путин заявил, что частичная мобилизация в России завершена. При этом он отметил, что не уверен, нужен ли специальный указ об этом. Глава государства пообещал посоветоваться на эту тему с юристами и подчеркнул, что точка в данном вопросе поставлена.

На следующий день Песков уточнил, что отдельный указ об окончании призыва в рамках частичной мобилизации не нужен. По его словам, к такому выводу пришли специалисты правового управления в администрации президента, в Кремле есть их заключение по этому поводу. Песков вновь подчеркнул, что частичная мобилизация в РФ завершена.

Глава государства объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда пояснил, что данная мера необходима для контроля над территориями, ранее освобожденными в ходе спецоперации на Украине.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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