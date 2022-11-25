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Источник в Киеве рассказал о реальной обстановке в городе

Источник в Киеве назвал фейком «пункты несокрушимости», о которых рассказал Зеленский
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Ситуация с энергоснабжением Киева и развернутыми в городе так называемыми пунктами несокрушимости оказалось не такой радужной, как ее пытались обрисовать власти Украины. Как рассказал источник «Известий», в большинстве домов украинской столицы по-прежнему нет электричества, а найти пункты поддержки граждан по указанным адресам не удается.

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«Например, сейчас власти Киева заявляют, что без света остается 25% жилого фонда, но это даже приблизительно не соответствует действительности, это ложь», — рассказал он.

По словам собеседника, электроэнергия иногда есть в общественных местах, таких как кафе и магазины, которые работают на генераторах.

Сообщения о том, что жителям вернули свет, не означают, что электричество есть постоянно, подчеркнул он.

Свет может быть в течение 2–6 часов, при этом в основном ночью. Люди в это время просыпаются, заряжают гаджеты, делают домашние дела. С рассветом электричество выключают.

Так, с понедельник по среду электричество было у знакомых собеседника «Известий» совокупно около 10 часов, всё это ночные часы.

По словам источника, задержки связи могут составлять до 30 минут. Отправленное через мессенджер сообщение адресат получает только через полчаса. К некоторым сообщения пользователи начали прикреплять время отправки, чтобы можно было оценивать актуальность.

Поезда метро по-прежнему ходят с перерывом 10 мин., пункты обогрева с электричеством и прочими удобствами, как анонсировал их президент Владимир Зеленский, и вовсе, по словам источника, — фейк. В один из пунктов, указанных на карте, он попытался зайти набрать хотя бы кипятка, но в указанном месте были не в курсе, что у них, оказывается, размещен «пункт несокрушимости».

24 ноября мэр Киева Виталий Кличко посоветовал киевлянам, у которых есть возможность переехать в пригород в частные дома, где есть печь и водоснабжение, покинуть на время украинскую столицу.

В тот же день Зеленский признал, что почти все регионы страны продолжают испытывать серьезные проблемы с электроснабжением. По его словам, 15 регионов испытывают проблемы с водоснабжением. При этом заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что практически во все регионы Украины начали подавать электричество.

Зеленский 23 ноября сообщил, что на Украине развернуто свыше 4 тыс. пунктов оказания базовых услуг населению. «Пункты несокрушимости», как их назвал политик, обеспечены водой, светом, мобильной связью, интернетом и работают бесплатно в круглосуточном режиме, заверил он.

10 октября российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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