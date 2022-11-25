Освобожденный из плена солдат ВС РФ рассказал о зверствах ВСУ

Освобожденный из украинского плена солдат ВС РФ в пятницу, 25 ноября, рассказал, с чем ему пришлось столкнуться в неволе. С бойцом пообщался корреспондент «Известий» Анатолий Харитонов.

«Били током, киянкой по голове, спине, рукам <...> Угрожали кастрацией», — поделился военнослужащий.

По его словам, на протяжении двух месяцев пленных держали в подвальном помещении недалеко от Киева, не выпуская на улицу.

«Я верил, что мои родные ждут меня — каждый день засыпал с мыслью о том, что я им нужен», — заключил бывший пленник.

Ранее в этот день сообщалось, что освобожденные российские бойцы прибыли на аэродром Чкаловский в Подмосковье. Их доставят в столицу для лечения и реабилитации.

Накануне состоялся обмен пленными с украинской стороной по формуле «50 на 50». Как пояснили в Минобороны РФ, в плену российским военным грозила смертельная опасность. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Тогда же вернувшиеся военные рассказали об условиях, в которых их содержали в украинском плену. Один из военнослужащих признался, что на Украине их держали на холоде и избивали. Помимо этого, пленным было отказано даже в осмотре врачом.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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