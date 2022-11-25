Освобожденные из украинского плена россияне прилетели в Подмосковье

Корреспондент «Известий» Анатолий Харитонов встретил освобожденных из украинского плена российских бойцов на подмосковном аэродроме Чкаловский.

Отмечается, что их доставят в Москву для лечения и реабилитации. Бойцам окажут и психологическую помощь.

По словам журналиста, борт потратил на дорогу три часа, пилотам пришлось делать крюк. Сразу после приземления на борт поднялись военные, которые должны проверить списки, чтобы убедиться, что всё в порядке. После этого они дадут команду и из самолета выйдут первые пять человек.

Накануне состоялся обмен пленными с украинской стороной по формуле «50 на 50». Как пояснили в Минобороны РФ, в плену российским военным грозила смертельная опасность. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Тогда же вернувшиеся военные рассказали об условиях, в которых их содержали в украинском плену. Один из военнослужащих признался, что на Украине их держали на холоде и избивали. Помимо этого, пленным было отказано даже в осмотре врачом.

Ранее, 23 ноября, прошел обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». Российские военные, вернувшиеся из украинского плена, приехали в Севастополь.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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