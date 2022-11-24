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Вернувшиеся из украинского плена российские военнослужащие спели гимн РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Вернувшиеся из украинского плена российские военнослужащие спели гимн РФ 24 ноября.

Также вернувшиеся военные рассказали об условиях, в которых их содержали в украинском плену. Один из военнослужащих признался, что на Украине их держали на холоде и избивали.

«Песни заставляли украинские учить, на улице, на холоде держали. Я говорю правду. Били, но это ерунда. Самое ужасное — на холоде держали постоянно», — сказал он.

Другой военный рассказал, что четыре месяца в плену пытался добиться, чтобы его осмотрел врач из-за проблем с сердцем, однако ему было отказано.

Ранее в этот день состоялся обмен пленными с украинской стороной по формуле «50 на 50». Как пояснили в Минобороны РФ, в плену российским военным грозила смертельная опасность. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Также обмен военнопленными между Россией и Украиной прошел 23 ноября по формуле «35 на 35». Российские военные, вернувшиеся из украинского плена, приехали в Севастополь.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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