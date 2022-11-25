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ЕК: страны Евросоюза договорились исключить газ из РФ из контрактов на совместные закупки

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Министры энергетики стран Евросоюза (ЕС) приняли решение исключить российский газ из контрактов на совместные закупки. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном по итогам состоявшейся в четверг, 24 ноября, встречи в Брюсселе.

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«Новые правила создадут возможности для стран — участниц ЕС и их энергетических компаний приобретать газ совместно на глобальных рынках. Страны-члены особо подчеркнули, что российский газ будет исключен из совместных закупок», — говорится в документе.

Согласно принятому решению, государства ЕС должны будут приобрести через этот механизм 15% всего газа, необходимого для заполнения их газохранилищ в 2023 году.

В этот же день министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин заявил, что 15 стран ЕС критически отнеслись к предложению об установлении потолка цен на газ, представленному ЕК.

Также финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев рассказал «Известиям», что введение потолка цен на газ может принести серьезные проблемы Европе. По его словам, данная мера направлена на ограничение краткосрочных скачков цен, когда они не связаны с глобальными ценовыми трендами.

Ранее, 23 ноября, Financial Times написала, что потолок цен на российский газ, предложенный ЕК, не устраивает страны Европы и, скорее всего, не будет принят.

ЕК 22 ноября предложила ввести ограничение цены на газ в размере €275 за 1 МВт·ч. Как сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, данное решение «не является панацеей», однако создает мощный инструмент регулирования.

Президент РФ Владимир Путин в сентябре предупредил, что в случае установления ограничения стоимости российских энергоресурсов Западу грозит полная остановка поставок из России.

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