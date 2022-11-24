Аналитик предрек проблемы в Европе из-за введения потолка цен на российский газ
Введение потолка цен на газ может принести серьезные проблемы Европе. Об этом 24 ноября «Известиям» сообщил финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.
Он рассказал, что Европейская комиссия представила предложение о мерах по ограничению завышенных цен на газ 22 ноября.
«Предлагается ограничить оптовые цены газа на уровне €275 за МВт·ч. В случае одобрения странами ЕС ограничение вступит в силу при соблюдении двух условий: если цены по голландскому TTF превысят €275 в течение двух недель и если разница между ценой TTF и мировой ценой на СПГ составляет €58 и более», — пояснил эксперт.
В этом случае «механизм коррекции рынка» будет активирован, а если затем цены упадут или, наоборот, станут высокими, то потолок цен уберут, добавил Сагалаев. По его словам, данная мера направлена на ограничение краткосрочных скачков цен, когда они не связаны с глобальными ценовыми трендами.
«Такой план в теории, а что на практике? Планка на уровне €275 за МВт·ч слишком высокая по сравнению с реальными ценами на газ. По такой предельной цене просто финансово невыгодно покупать газ. Сейчас европейские цены на газ составляют примерно €124 за МВт·ч, что уже приводит экономику Европы к энергетическому кризису, закрытию производств и банкротству предприятий. Что тогда говорить о €275 за МВт·ч? Поэтому предельная цена должна быть гораздо ниже, между €150 и €200», — сказал он.
Однако тут «не всё так просто». Как отметил эксперт, вмешательство в финансовый рынок угрожает безопасности поставок, ставит под угрозу существующие долгосрочные контракты и имеет непредвиденные последствия для внутреннего рынка ЕС. Более того, если план по ограничению цены будет все-таки принят, из-за повышенных рисков трейдеры энергоресурсов должны будут внести дополнительные $33 млрд в виде маржинального обеспечения. Такое значительное увеличение маржинальных требований может дестабилизировать «срочный рынок производных инструментов», сказал Сагалаев.
«По данным Европейского центрального банка, маржинальные требования по свопам и фьючерсам на газ и так уже удвоились в этом году, что вынудило многие компании использовать заемные средства, теперь кредитов придется брать еще больше. Данная ситуация в любой момент может мгновенно вогнать в большие убытки тысячи компаний и вызвать череду банкротств», — подчеркнул аналитик.
Поэтому введение ограничения цен на газ — одна из наиболее спорных мер для Европы, добавил Сагалаев.
«Потенциальный скачок маржинальных требований ударит по рынку, который и без того находится в напряжении, поскольку компании, занимающиеся торговлей энергоносителями, изо всех сил пытаются найти деньги для поддержки своих фьючерсных сделок, широко используемых производителями и потребителями энергии для обеспечения поставок и гарантии цены. Что победит и удастся ли найти компромисс — пока не ясно. Ясно одно, что подходить к данному вопросу надо взвешенно и осторожно, иначе последствия могут быть очень серьезными», — заключил он.
Ранее в этот день стало известно, что министры энергетики стран — участниц ЕС в ходе заседания в Брюсселе не достигли договоренности по вопросу ограничения цены на газ.
В начале сентября страны G7 договорились ввести потолок цен на нефть из России. Президент РФ Владимир Путин предупредил, что в случае установления ограничения стоимости российских энергоресурсов Западу грозит полная остановка поставок из России.