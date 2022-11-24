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Аналитик предрек проблемы в Европе из-за введения потолка цен на российский газ
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Аналитик предрек проблемы в Европе из-за введения потолка цен на российский газ

Финансовый аналитик Сагалаев: введение потолка цен на газ из России может принести серьезные проблемы Европе
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Введение потолка цен на газ может принести серьезные проблемы Европе. Об этом 24 ноября «Известиям» сообщил финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

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Он рассказал, что Европейская комиссия представила предложение о мерах по ограничению завышенных цен на газ 22 ноября.

«Предлагается ограничить оптовые цены газа на уровне €275 за МВт·ч. В случае одобрения странами ЕС ограничение вступит в силу при соблюдении двух условий: если цены по голландскому TTF превысят €275 в течение двух недель и если разница между ценой TTF и мировой ценой на СПГ составляет €58 и более», — пояснил эксперт.

В этом случае «механизм коррекции рынка» будет активирован, а если затем цены упадут или, наоборот, станут высокими, то потолок цен уберут, добавил Сагалаев. По его словам, данная мера направлена на ограничение краткосрочных скачков цен, когда они не связаны с глобальными ценовыми трендами.

«Такой план в теории, а что на практике? Планка на уровне €275 за МВт·ч слишком высокая по сравнению с реальными ценами на газ. По такой предельной цене просто финансово невыгодно покупать газ. Сейчас европейские цены на газ составляют примерно €124 за МВт·ч, что уже приводит экономику Европы к энергетическому кризису, закрытию производств и банкротству предприятий. Что тогда говорить о €275 за МВт·ч? Поэтому предельная цена должна быть гораздо ниже, между €150 и €200», — сказал он.

Однако тут «не всё так просто». Как отметил эксперт, вмешательство в финансовый рынок угрожает безопасности поставок, ставит под угрозу существующие долгосрочные контракты и имеет непредвиденные последствия для внутреннего рынка ЕС. Более того, если план по ограничению цены будет все-таки принят, из-за повышенных рисков трейдеры энергоресурсов должны будут внести дополнительные $33 млрд в виде маржинального обеспечения. Такое значительное увеличение маржинальных требований может дестабилизировать «срочный рынок производных инструментов», сказал Сагалаев.

«По данным Европейского центрального банка, маржинальные требования по свопам и фьючерсам на газ и так уже удвоились в этом году, что вынудило многие компании использовать заемные средства, теперь кредитов придется брать еще больше. Данная ситуация в любой момент может мгновенно вогнать в большие убытки тысячи компаний и вызвать череду банкротств», — подчеркнул аналитик.

Поэтому введение ограничения цен на газ — одна из наиболее спорных мер для Европы, добавил Сагалаев.

«Потенциальный скачок маржинальных требований ударит по рынку, который и без того находится в напряжении, поскольку компании, занимающиеся торговлей энергоносителями, изо всех сил пытаются найти деньги для поддержки своих фьючерсных сделок, широко используемых производителями и потребителями энергии для обеспечения поставок и гарантии цены. Что победит и удастся ли найти компромисс — пока не ясно. Ясно одно, что подходить к данному вопросу надо взвешенно и осторожно, иначе последствия могут быть очень серьезными», — заключил он.

Ранее в этот день стало известно, что министры энергетики стран — участниц ЕС в ходе заседания в Брюсселе не достигли договоренности по вопросу ограничения цены на газ.

В начале сентября страны G7 договорились ввести потолок цен на нефть из России. Президент РФ Владимир Путин предупредил, что в случае установления ограничения стоимости российских энергоресурсов Западу грозит полная остановка поставок из России.

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