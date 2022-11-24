Глава МИД Венгрии сообщил, что министры ЕС не достигли согласия по ценам на газ

Министры энергетики стран — участниц Евросоюза (ЕС) в ходе заседания в Брюсселе не достигли договоренности по вопросу ограничения цены на газ. Об этом 24 ноября сообщил глава венгерского МИД Петер Сиярто на странице в Twitter.

По мнению министра, в ходе обсуждения прозвучали «плохие предложения», угрожающие энергобезопасности Европы.

«Сегодня на заседании не было принято решение, которое отвечало бы целям Еврокомиссии, потому что значительная часть стран-членов, в том числе мы, подтверждаем, что нельзя принимать решения о мерах солидарности на газовом рынке без того, чтобы ошибочно, по нашему мнению, вмешиваться в работу газового рынка», — сказал дипломат.

Следующее внеочередное заседание министров энергетики стран ЕС состоится 13 декабря, добавил Сиярто. По его словам, при обсуждении параметров потолка цены на российский газ Будапешт потребует для себя исключений: ограничения не должны касаться ее долгосрочных контрактов с Россией.

Также в четверг стало известно, что ФРГ отказалась от введения потолка цен на природный газ. Министр экономики Германии Роберт Хабек отметил, что фиксированный ценовой предел на рынке может вызвать разрушительные последствия для поставок газа.

23 ноября газета Financial Times написала, что потолок цен на российский газ, предложенный Еврокомиссией, не устраивает страны Европы и, скорее всего, не будет принят. Европейская биржа ICE выступила против любых попыток установления потолка цен на российские энергоносители. Финансисты полагают, что данное решение дестабилизирует рынок.

В сентябре Сиярто отмечал, что ряд стран Европы не смогут пережить зиму без российского газа, однако Венгрия готова к зиме только благодаря поставкам из России.

Тогда же он отметил Европа вредит самой себе, вводя масштабные ограничения в отношении России. По мнению Сиярто, такое санкционное давление лишено смысла.

Западные государства решили снизить зависимость от российских энергоресурсов в качестве меры давления на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Российский лидер 13 апреля заявил, что отказ ряда стран от нормального сотрудничества с РФ нанес удар по экономикам этих государств.

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