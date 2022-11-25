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«Известия» побывали на премии «За верность науке» в «Зарядье»

В «Зарядье» назвали самого модного ученого
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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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24 ноября в московском концертном зале «Зарядье» прошла церемония вручения наград лауреатам восьмой всероссийской премии «За верность науке», награды за умение простыми словами объяснить, как работает коллайдер, книгу о Нюрнбергском трибунале и фотографии микромира, похожие на картины импрессионистов вручил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Известия» побывали на мероприятии.

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В этом году на нее подали рекордное количество заявок — более 1165 в 14 номинациях.

«Каждая вещь, которой мы сейчас пользуемся, все, что держим в руках, и с помощью чего разговариваем на расстоянии — это плоды интеллектуального труда», — подчеркнул президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, выступая на церемонии.

Лауреатов номинации «Наука — это модно» объявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он выразил надежду на то, что в России наука будет модной всегда.

Награду в этой номинации получил ведущий научный сотрудник лаборатории физики высоких энергий Объединенного института ядерных исследований Сергей Мерц. После награждения Дмитрий Песков снова взял слово.

«У нас в стране раньше был один только Михаил Валентинович Ковальчук, который мог доступным русским языком объяснить, как работает ядерный реактор. Теперь у нас появился еще один человек, который может объяснить то же самое, а еще и про коллайдер доступным русским языком», — подчеркнул он.

Кроме того, в номинации «Защита исторической правды» награду взял автор книги о Нюрнбергском трибунале «Суд народов» Александр Звягинцев.

В этом году появилась новая номинация премии — «Наука как искусство». Первое место в ней заняла выставка фотографий «Наука — это красиво» НИЦ «Курчатовский институт».

Также на церемонии вручили «Специальный приз за популяризацию отечественных разработок» от корпораций «Роскосмос», «Ростех» и «Росатом».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сила познания: кому вручили премии «За верность науке»

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