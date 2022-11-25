Власти Херсонской области заявили о казни не менее 100 жителей Херсона

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) убили не менее 100 мирных жителей в Херсоне. Об этом в четверг, 24 ноября, заявил в беседе внештатный советник врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо Александр Малькевич.

По его словам, в городе ежедневно происходят задержания среди гражданского населения.

«Сейчас, по нашей информации, к сожалению, в Херсоне как минимум 100 человек убиты без суда и следствия, пропали уже 200», — отметил Малькевич в беседе с ТАСС.

Ранее, 22 ноября, в Сети появилось видео, на котором украинские силовики вламываются в дома к херсонцам, поддерживающим Россию. На кадрах видно, как соседи указывают на один из домов, а затем украинские силовики выводят оттуда жителей и ставят их с поднятыми руками к забору.

13 ноября агентство Associated Press опубликовало фотографии привязанных к столбам жителей Херсона после прихода на территорию Вооруженных сил Украины. Утверждалось, что эти люди якобы сотрудничали с российскими властями.

До этого, 19 октября, источник «РИА Новости» в силовых структурах сообщал, что киевский режим сформировал полицейские отряды для зачисток и фильтрации на территориях, которые собирается занять.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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