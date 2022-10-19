«РИА Новости» узнали об отрядах для зачисток новых территорий в МВД Украины

Киевский режим сформировал полицейские отряды для зачисток и фильтрации на территориях, которые собирается занять, сообщил 19 октября источник «РИА Новости» в российских силовых структурах.

«По информации, полученной от источника в Вооруженных силах Украины (ВСУ), военно-политическое руководство Украины готовится к восстановлению контроля над утерянными территориями. Подготовка полицейских к фильтрации и зачистке территорий ведется по стандартам армии США с использованием методических материалов, составленных американскими военными. Руководство национальной полиции Украины завершило формирование сводных отрядов и приступило к их подготовке на учебных сборах», — поделился источник.

Он добавил, что на начавшихся сборах курсантов учат по опробированным в Ираке и Афганистане методикам.

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