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Фильтрационные мероприятия ВСУ в Херсоне сняли на видео

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Фото: соцсети
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В Сети появилось видео, на котором украинские силовики вламываются в дома к херсонцам, поддерживающим Россию.

На кадрах видно, как соседи указывают на один из домов, а затем украинские силовики выводят оттуда жителей и ставят их с поднятыми руками к забору.

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У мужчины силовики отобрали телефон и стали проверять информацию, которая содержится в его смартфоне.

Ранее в декабре агентство Associated Press опубликовало фотографии привязанных к столбам жителей Херсона после прихода на территорию Вооруженных сил Украины. Утверждалось, что эти люди якобы сотрудничали с российскими властями.

Кроме того, сообщалось, что не менее шести представителей СМИ, включая западных журналистов, лишились аккредитации из-за репортажей из Херсона.

Вместе с тем еще в октябре источник «РИА Новости» в силовых структурах сообщал, что киевский режим сформировал полицейские отряды для зачисток и фильтрации на территориях, которые собирается занять.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ранее в регионе обострилась ситуация из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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