Фильтрационные мероприятия ВСУ в Херсоне сняли на видео
В Сети появилось видео, на котором украинские силовики вламываются в дома к херсонцам, поддерживающим Россию.
На кадрах видно, как соседи указывают на один из домов, а затем украинские силовики выводят оттуда жителей и ставят их с поднятыми руками к забору.
У мужчины силовики отобрали телефон и стали проверять информацию, которая содержится в его смартфоне.
Ранее в декабре агентство Associated Press опубликовало фотографии привязанных к столбам жителей Херсона после прихода на территорию Вооруженных сил Украины. Утверждалось, что эти люди якобы сотрудничали с российскими властями.
Кроме того, сообщалось, что не менее шести представителей СМИ, включая западных журналистов, лишились аккредитации из-за репортажей из Херсона.
Вместе с тем еще в октябре источник «РИА Новости» в силовых структурах сообщал, что киевский режим сформировал полицейские отряды для зачисток и фильтрации на территориях, которые собирается занять.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ранее в регионе обострилась ситуация из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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