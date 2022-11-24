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Меркель рассказала о попытках наладить диалог с РФ под конец карьеры

Меркель заявила, что ей не дали наладить диалог с Путиным до ухода с поста канцлера
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Фото: Global Look Press/Swen Pförtner
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Прежде чем оставить пост главы правительства ФРГ, Ангела Меркель пыталась наладить устойчивый диалог между европейскими политиками и президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом экс-канцлер рассказала в интервью для Der Spiegel в четверг, 24 ноября.

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«Летом 2021 года после встречи президента [США Джо] Байдена и Путина я совместно с [президентом Франции] Эммануэлем Макроном еще раз хотела установить независимый европейский формат дискуссии с Путиным в Совете ЕС», — поделилась она.

Меркель отметила, что ее дипломатические усилия были обусловлены напряжением между Киевом и Москвой, нараставшим из-за подрыва Минских соглашений. Тем не менее добиться желаемого результата не удалось — этот провал политик объяснила внешними препятствиями и собственным бессилием на закате карьеры.

В конечном итоге, добавила Меркель, начало спецоперации РФ было вполне ожидаемым, однако, по ее словам, Минские соглашения дали Украине фору подготовиться.

Ранее, 14 октября, бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин заявил, что именно экс-канцлер подтолкнула российского лидера к подписанию Минских соглашений, нарушение которых вынудило Москву действовать более жестко.

До этого, 6 октября, Ангела Меркель заявила, что прочного мира в Европе можно достичь только при участии России. Она отметила, что конфликт на Украине стал поворотным моментом, подчеркнув необходимость серьезно относиться к заявлениям президента России Владимира Путина.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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